Огромные проблемы с бензином парализовали Украину – Ваджра
Сравнительный анализ жизни на освобождённых территориях и оккупированных Западом – приводит к выводам не в пользу Украины.
Об этом в эфире программы «Политотдел» заявил бывший киевский публицист, переехавший после госпереворота на Украине в Россию, Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Люди уже получают возможность провести сравнительный анализ. С учётом того, что одни родственники остались по одну сторону баррикад, другие родственники по другую сторону баррикад, процесс коммуникации продолжается, люди обмениваются мнениями, впечатлениями. И даже в этих условиях ведения боевых действий сравнения получаются не очень хорошими для украинских граждан, которые остались по ту сторону оккупированных Западом территорий.
Даже в таких мелочах, мы прекрасно знаем, что огромные проблемы с бензином на Украине. Из-за этого вся Украина оказалась в парализованном состоянии. То есть – без горючего, без возможности передвигаться, невозможен даже мелкий бизнес, я уже не говорю про крупный. Люди неспособны прокормить себя, как они это делали на протяжении долгого времени.
И тут получается, что не просто наличие бензина на освобождённых территориях, но его стоимость в разы дешевле, чем на Украине. То есть на Украине тяжело найти и очень дорого купить. Самые хитропопые уже пытаются вывозить горючее с освобождённых территорий на украинскую оккупированную и там продавать», – рассказал журналист.
Он добавил, что разница уже видна не только на бытовом уровне.
«Мы уже на бытовом уровне, на низовом уровне даём возможность им сравнивать. Сейчас же Херсонская область семимильными шагами идёт в сторону интеграции с Россией. Она сейчас увидит воочию разницу между тем, что такое Украина и между тем, что такое Россия, причём на многих уровнях – не только в бытовом, низовом. И опять-таки – это сравнение не в пользу Украины» – заключил Вадржа.
Спасибо!
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