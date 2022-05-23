Огромные проблемы с бензином парализовали Украину – Ваджра

Сравнительный анализ жизни на освобождённых территориях и оккупированных Западом – приводит к выводам не в пользу Украины.

Об этом в эфире программы «Политотдел» заявил бывший киевский публицист, переехавший после госпереворота на Украине в Россию, Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди уже получают возможность провести сравнительный анализ. С учётом того, что одни родственники остались по одну сторону баррикад, другие родственники по другую сторону баррикад, процесс коммуникации продолжается, люди обмениваются мнениями, впечатлениями. И даже в этих условиях ведения боевых действий сравнения получаются не очень хорошими для украинских граждан, которые остались по ту сторону оккупированных Западом территорий.

Даже в таких мелочах, мы прекрасно знаем, что огромные проблемы с бензином на Украине. Из-за этого вся Украина оказалась в парализованном состоянии. То есть – без горючего, без возможности передвигаться, невозможен даже мелкий бизнес, я уже не говорю про крупный. Люди неспособны прокормить себя, как они это делали на протяжении долгого времени.

И тут получается, что не просто наличие бензина на освобождённых территориях, но его стоимость в разы дешевле, чем на Украине. То есть на Украине тяжело найти и очень дорого купить. Самые хитропопые уже пытаются вывозить горючее с освобождённых территорий на украинскую оккупированную и там продавать», – рассказал журналист.