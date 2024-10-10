Огромный факел поднялся над Феодосией: Нефтебазу после обстрела не могут потушить третий день

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На Феодосийской нефтебазе, где трое суток не могут потушить горящие после ракетного обстрела цистерны, произошел выброс топлива. Огромный факел, взмывший в небо до облаков, был виден даже с трассы «Таврида», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По ситуации в Феодосии. В связи с пожаром произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов. Терминал окружен сотрудниками профильных служб, также на месте находятся все руководители. Держу ситуацию на личном контроле, каждые полчаса получаю доклады с места происшествия по видеосвязи. На данный момент зона эвакуации не увеличивается. Принимаются все меры для ликвидации ЧС», – сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов и в очередной раз призвал доверять только официальным источникам информации.

Официальной информации крайне мало. Последняя касалась качества воды, подаваемой в сети Феодосии. Из-за пожара и большого расхода к водоснабжению подключили Фронтовое водохранилище, и качество воды ухудшилось.

Из ближайших домов отселили 1137 человек. В пунктах временного размещения окончания пожара ждут 129 жителей, остальные расселились по родственникам и друзьям. В Феодосии комиссионно составляют перечень пострадавших. Есть частичные повреждения в частном секторе и автомобилей. Роспотребнадзор ежедневно берет заборы воздуха, утверждается, что превышений ПДК не выявлено.