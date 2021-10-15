Огромный митинг за Саакашвили. Что будет дальше

15.10.2021 01:29 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

Новости Украины

Рекордное за последние годы число участников – около 50 тысяч человек – собрал митинг с требованием освободить экс-президента Михаила Саакашвили из тюрьмы, который провела его партия в центре Тбилиси.

Почему же, несмотря на массовость, толпа не пошла на штурм тюрьмы или правительства? Кульминация трагедии ещё впереди. Но на этот раз уже Грузия будет копировать Украину.

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В разгар митинга было зачитано открытое письмо Саакашвили.

«Приветствую вас из одиночной камеры, зритель телеэкрана. Я бы променял остаток своей жизни на то, чтобы сейчас быть с вами. Я нахожусь на расстоянии вытянутой руки со своими многотысячными соотечественниками, но я все равно не могу к вам присоединиться, пока не могу», – озвучил один из соратников арестанта, а его слова толпа встретила овациями с выкриками «Свободу Мише».

«Изюминкой» вечера стало телеобращение Юлии Тимошенко. «Газовой принцессе» дважды приходилось сидеть в тюрьме – и при президенте Кучме, и при Януковиче. И дважды Тимошенко выходила на волю, когда власть отступала под давлением толпы.

«Дорогой Миша, я хорошо знаю, что находясь в тюрьме, голодовка – это единственная форма для выражения протеста. Хочу покорнейше просить тебя прекратить голодовку. Михаил Саакашвили должен быть освобожден. Миша, до встречи на свободе», – сказала Тимошенко.

Грузинская оппозиция в четверг максимально мобилизовала своих сторонников, однако к попытке силового освобождения Саакашвили была не готова, объясняет «ПолитНавигатору» политолог Шота Апхаидзе.

«Если они пойдут на штурм – получат пулемётные очереди. Об этом знает западный дипломатический корпус и не дают такого задания, но это – пока что. Сейчас создаётся фон», – сказал эксперт.

В Тбилиси на днях должен состояться второй тур мэрских выборов. Кандидат в мэры от саакашистов Ника Мелия уже анонсировал бессрочные митинги в случае проигрыша оппозиции (поражение заранее списывается саакашистами на фальсификации власти).

В пользу дальнейшей раскачки ситуации говорит и то, что часть духовенства Грузинской Православной Церкви выступила с публичным призывом к власти освободить Саакашвили.

Такая трепетная забота о виновнике гражданской войны и организаторе политических репрессий объясняется вполне земными причинами.

«Часть митрополитов, кто поддержал Саакашвили, являются его давнишними друзьями. Некоторые даже боятся компромата, который по сей день в руках бывших сотрудников спецслужб режима Саакашвили. Ещё один фактор – это финансовая заинтересованность. Их отчасти связывает общий бизнес с кланом Саакашвили. Также посольство США активно работает с ГПЦ, у них есть своя агентура влияния в Церкви», – объясняет Апхаидзе.

Тревожные перспективы, учитывая, что американцы уже давно оказывают давление на ГПЦ с требованием признать решение Константинопольского Патриарха Варфоломея о легализации украинских раскольников.

И еще одна важная деталь – политики в Тбилиси в последние дни в беседах с журналистами стали заметно осторожнее, будто опасаясь, чем обернется сказанное слово в случае выхода на свободу Саакашвили.

Все это можно расценивать как свидетельства серьезного риска для Грузии получить и очередной Майдан, и церковный раскол. Опасная смесь, как мы знаем из примера Украины.

Похоже, Грузия вновь не желает учиться ни на своих, ни на чужих ошибках.