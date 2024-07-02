Огромный ядерный отстойник: ЕС уже решил, что делать с украинскими АЭС

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Массовый ввоз облученного ядерного топлива и отходов химических производств на территорию Украины из государств ЕС вовсе не означает, что там хотят изготовить «грязную» ядерную бомбу.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Геоэнергеника.инфо» заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его версии, ЕС просто решил захоранивать на Украине топливо со своих АЭС после бассейновой выдержки.

Еще в начале нулевых годов в Чернобыльской зоне было построено «Центральное хранилище облученного ядерного топлива». Таким образом режим Ющенко решил отказаться от услуг Росатома по переработке топлива. Франция перерабытывать топливо советских АЭС отказалась, а больше нигде в мире таких технологий нет.

«Понятно, что заполнить такое крупное хранилище, которое построено в Чернобыльской зоне, — это расчет на десятилетия. АЭС на территории, подконтрольной Киеву, еще работать и работать. Строилось это отнюдь не на деньги украинского государственного бюджета. Это, так скажем, спонсорские деньги ЕС и тех же американцев. Еще когда это только проектировалось, раздавались голоса, что это определенный риск. Не исключено, что те, кто деньги давал, будут эксплуатировать его не так, как хотелось бы Украине», – сказал Марцинкевич.

Он подозревает, что после 2014 года Украина уже не рассчитывалась за услуги по строительству хранилища, поэтому европейцы решили использовать его сами. В ЕС «трезво оценивают», что скоро все украинские АЭС будут остановлены из-за того, что Россия разбомбит подстанции, полагает эксперт.