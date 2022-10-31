Огрызко: «80 процентов населения РФ – биомасса»

31.10.2022  18:42 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Официальные заявления Москвы о готовности к переговорам делаются исключительно для подавляющего большинства населения России, которое поддерживает действующую власть.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-глава МИД Украины, а ныне руководитель «центра исследования России» Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Официальные заявления Москвы о готовности к переговорам делаются исключительно для подавляющего большинства населения России,...

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«Российское население продолжает верить Путину и, к большому сожалению, продолжает поддерживать Путина. Сейчас там провели очередной опрос общественного мнения, так вот, за «войну до победного конца», как они там говорят, выступает более 60 процентов населения, а ещё 20 говорят, что всё-таки надо побеждать Украину, и так далее. То есть – эти стабильные 80 процентов одурманенного народу, вернее, биомассы, является стабильным, и для этого ему нужно постоянно давать какие-то новые месседжи», – трепался русофоб.

«Один из них: мы, естественно, наступаем, однако вместе с тем – мы очень миролюбивое государство и хотим переговоров. Только переговоров – каких? Таких, когда Украина принимает наши условия и фактически капитулирует», – болтал Огрызко.

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