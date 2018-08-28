Огрызко мечтает присосаться к российским деньгам

28.08.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина должна добиваться от Российской Федерации репараций за потерю Донбасса, Крыма и другие понесенные убытки.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

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По его словам, украинская дипломатия должна работать на то, чтобы признать РФ страной, ответственной за разрушение Донбасса.

«По моему убеждению, Россия, как агрессор, как страна, которая уничтожила Донбасс, должна быть финансово наказана. И наша дипломатия, мне кажется, сейчас должна максимально активно доносить именно эту мысль до своих иностранных партнеров. При этом мы должны считать все убытки, которые мы понесли, чтобы в тот или иной момент все это еще раз подать, чтобы международные суды реально занялись этой проблемой. Это может продолжаться не один год, но в конечном счете вывод будет сделан… Я думаю, что план привлечения России как международного преступника к ответственности, безусловно, есть», – заявил Огрызко.

Ранее одиозный депутат Верховной Рады Семен Семенченко зарегистрировал законопроект, в котором отмечено, что возмещение материального и морального вреда, причиненного в результате «временной оккупации» государству Украина в полном объеме возлагается на Российскую Федерацию.

Также военный эксперт Николай Сунгуровский выдвинул идею выставления Киевом России счета за «убытки», понесенные в ходе войны на Донбассе.

По словам украинского дипломата Александра Хары, получить «компенсацию» за Крым Украине помогут аресты и последующая экспроприация российских судов.