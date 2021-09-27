Огрызко: «Нужно день за днем убеждать немцев, что Россия – агрессор»

27.09.2021 16:44 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Несмотря на то, что правительство в Берлине после выборов изменится, Германия все равно ориентирована на сотрудничество с Россией.

Об этом в эфире «24 канала» заявил Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Немецкая власть традиционно ориентирована на Россию по двум обстоятельствам. Во-первых, это обстоятельство психологическое, потому что Германия считает себя виновной как в вопросах холокоста, так и в вопросах войны против СССР, при этом почему-то забывая, что на самом деле самые большие потери, жертвы понесли Польша, Беларусь и Украина. Это три страны, которые понесли самые большие потери. При этом Германия до сих пор психологически виновна, по крайней мере, так как воспринимают историческую ситуацию большинство политических партий Германии, она виновна именно перед Москвой. Это неправда, это не соответствует действительности. Но таков факт», – говорит Огрызко.

«Второй момент – то, что, безусловно, российский рынок для немецкой экономики намного перспективнее, чем украинский. Это тоже понятная точка, несмотря на тоталитаризм, который сегодня господствует в Германии (так в оригинале. – ред.). Даже в последние годы, несмотря на санкции, которые Евросоюз наложил на Россию, товарооборот между Германией и Россией процветал, увеличивался значительно больше, чем можно себе было представить. Почему? Потому что российский рынок потребляет всё, что производится в Германии. Это рынок, который глотает то, что ему дают», – добавил дипломат.

«Конечно, от такого рынка немецкая промышленность отказываться не хочет. В свою очередь, она давит на правительство, каким бы оно ни было – чёрным, красным, зелёным или в точечку. Поэтому тут, к сожалению, для нас, для Украины, приходится быть свидетелями того, что какой-то волшебной палочки никто не нашёл, и ничего моментально не изменится. Мы просто должны понимать своё место в этом треугольнике, Но, поскольку правда на нашей стороне, и Россия является страной-агрессором и оккупантом, мы должны нашим немецким друзьям методически, день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем пояснять, что поддерживать агрессора – это значит брать на себя моральную ответственность как минимум», – считает Огрызко.