Огрызко опасается, что Россия пошлёт самостийников, как только запустит обходные «Потоки»

29.12.2019, Киев, Игорь Петров

Россия не будет выполнять взятые на себя обязательству согласно новому контракту на транзит газа по украинской ГТС, поэтому не надо рассчитывать, что Украина обеспечила себя транзитом на пять лет.

Об этом в эфире Эспрессо ТВ заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопросов возникает больше, чем есть ответов. Я бы подождал до того момента, когда мы, наконец, не получим и ситуацию с судом, и ситуацию с газом – что, сколько как, насколько и пр. Имея многолетний опыт работы с россиянами, верить тому, что что-то получится после того, как они подписали какую-то бумажку, очень наивно. У меня почему-то такое внутреннее предчувствие, что мы получим второй Будапештский меморандум, только по газовому вопросу.

Мы посчитали, что через транзит мы получим ту сумму, от которой мы отказываемся (по другим искам). Так вот, вопрос в том, что после 2020 года у нас не будет транзита. Поверьте. Это Россия. Страна, которая найдет любой повод сказать, что этого не будет», – сказал Огрызко.