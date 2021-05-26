Огрызко паникует: Россия зажимает Украину в клещи

26.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Войска Российской Федерации на территории Белоруссии будут делать все, что они захотят.

Об этом в эфире радио «Новое время» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Огрызко, теперь российские войска смогут беспрепятственно действовать на всей территории Белоруссии, поэтому Украина должна быть готова к удару с северного направления.

«К большому сожалению, мы теперь фактически взяты в клещи. То есть и с севера, и с востока, и с юга Украина окружена Российской Федерацией реальной де-факто, потому что, поверьте, Путин никоим образом не будет спрашивать у Лукашенко. А если будет спрашивать, то, безусловно, получит согласие на то, чтобы перебрасывать свои войска туда, куда Путину будет надо. То есть вдоль той же самой более чем тысяча километров линии границы.

Потому я надеюсь, что наша власть реально оценивает угрозы, которые возникли не вчера и не позавчера, в связи с этим обострением, а уже давно. Я думаю, что наши вооруженные силы так же должны быть способны давать отпор и на северном участке нашей границы. Потому что стратегическое партнерство между Россией и Белоруссией в военной и военно-политической сфере предусматривает то, что российские войска будут делать то, что они захотят на территории Белоруссии в любой момент и любое время», – заявил Огрызко.