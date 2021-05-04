Огрызко потребовал от США обеспечить безопасность Украины

04.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украине надо сформулировать свои интересы в отношении США и озвучить их во время госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны были бы нашим американским партнерам в этом плане серьезно помочь. Не ждать, что нам напишут, что они думают про нас, а сформулировать то, что нужно нам и пытаться во время переговоров с Блинкиным (думаю, что Нуланд приедет в Украину, что наши чиновники будут пытаться встречаться в Брюсселе или еще где-то), чтобы мы сформулировали те вещи, которые важны.

Например, сейчас будет Блинкен. Мы должны сказать ему: «Дорогой господин госсекретарь, вот 5 – 6 – 7 – 10 пунктов, которые, как мы считаем, президент Байден должен обязательно поставить в переговорах с Путиным. Они касаются важных вещей, которые являются ключевыми для Украины.

Кроме того, сегодня из-за определенных обстоятельств мы не можем сказать, что вступление в НАТО будет завтра или послезавтра. Но нам надо думать о своей безопасности. Поэтому давайте, дорогие американские партнеры, подумаем над другим вариантом обеспечения нашей безопасности. Не так, как это было в Будапештском меморандуме, а по-серьезному.

Почему бы на время пока Украина не вступила в НАТО не заключить двусторонний договор о безопасности с США с той же самой статьей 5 Вашингтонского договора, чтобы мы четко понимали – вы на нашей стороне, а мы – на вашей, мы – реальные союзники, а не на бумаге.

Почему бы нам резко и четко не поставить вопрос о плане действия для вступления в НАТО? Это то, что может быть абсолютно реальным результатом нашего сотрудничества.



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Мы имеем все основания – и военные и политические и моральные – чтобы так ставить вопросы и требовать их выполнения», – сказал Огрызко.