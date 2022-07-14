Огрызко: Прибалтика дрожит от страха перед Россией

14.07.2022  15:31 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Прибалтика, Россия, Украина
Новости Украины

Даже являясь членами НАТО, Литва, Латвия и Эстония боятся российскую армию.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже являясь членами НАТО, Литва, Латвия и Эстония боятся российскую армию. Об этом в...

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По словам Огрызко, нынешняя стратегия НАТО не поможет странам Прибалтики сохранить государственность в случае ввода в эти государства российского контингента.

«Реальность состоит в том, что только Украина в НАТО, как полноправный член НАТО, имеет гарантии. Но и этого еще мало. Знаете, я общаюсь со многими дипломатами и политиками стран, которые уже в НАТО – так вот, я вам скажу честно, некоторые из них дрожат. Почему?

Потому что, если в стратегии НАТО написано, например, что «мы освободим захваченную Россией Прибалтику через 180 дней», то это означает, что там уже не будет никаких стран и никаких народов – они уже будут где-то в восточной Сибири», – заявил Огрызко.

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