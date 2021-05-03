Огрызко призвал Зеленского жёстко наехать на США

03.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Активная внешняя политика – это когда на встрече с госсекретарём США Блинкеном украинская сторона будет рассказывать, что американцам говорить Джо Байдену во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы пообещали гарантировать нашу территориальную целостность, которая нарушена российским агрессором и поэтому на американцах лежит моральная ответственность за то, чтобы Украина могла выстоять, могла себя защитить и более того присоединиться к цивилизованной семье народов, которыми являются народы ЕС и НАТО. Что мне кажется, было бы важно во время обсуждения этой темы с господином Блинкеном?

В первую очередь, определить то, что президент Зеленский мог бы через президента Байдена передать пану Путину. То есть, мы должны сформировать виденье президента Байдена всех тех вещей, которые он мог бы чётко и ясно сформулировать и рассказать о них президенту РФ. В таком случае мы будем вести активную внешнюю политику, к чему я всегда призывал. Не стоять в углу и ждать когда тебе что-то расскажут, а предлагать, идти, договариваться, настаивать, убеждать, аргументировать.

Второе, объективно следует понимать, что сейчас мы не станем членом альянса, но нам нужно чётко и ясно сказать американским коллегам, что мы рассчитываем на заключение с ними двустороннего договора по безопасности, который бы имел аналог статьи 5 Вашингтонского договора об обеспечении безопасности друг друга. В этом случае говорится об обеспечении безопасности Украины со стороны американцев.

И третье, сейчас мы должны реально, так сказать, атаковать американцев для того, чтобы убедить их в том, что они должны использовать своё влияние в рамках НАТО для того, чтобы вопрос ПДЧ перестал быть теоретическим», – рассуждает Огрызко.

«Потому что нас кормят обещаниями с 2008 года, уже 12 лет. Мы сделали уже значительно больше, чем некоторые страны, которые стали членами альянса в течении последних лет. Тем не менее, у нас есть уникальная, в отличие от всех членов НАТО, преимущество – мы имеем опыт войны, опыт боевого противостояния агрессору, которого нет ни у одной натовской армии», – утверждает экс-министр.