Огрызко пророчит «распад России» в течение 7 – 10 лет

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Новости Украины

У нынешней Российской Федерации якобы нет перспектив для существования, поскольку через два года она останется без денег.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке на сайте киевского журнала «Новое время» пишет экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, известный своими русофобскими взглядами.

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Он считает, что «распад РФ — это объективный процесс, безотносительно к тому, кто что говорит».

«Надо анализировать происходящее в этой стране, и мы объективно подойдем к выводу, что у нее перспектив существования нет. Слишком много там даже внутренних факторов, которые говорят, что она долго не выдержит, не говоря сейчас о происходящем во внешнем пространстве», – пишет Огрызко.

Он считает, что РФ вскоре начнет испытывать нехватку денег, поскольку ЕС планирует «уже через год отказаться от российской нефти».

«Это означает, что и скорость процесса, когда Россия не будет получать деньги, с полутора десятилетий сократилась до двух лет. А что такое Россия без денег, мы с вами прекрасно понимаем — это неспособная страна, которая сразу начнет рушиться на куски, потому что каждый из регионов будет думать о своей безопасности, а не о том, что кому-то захотелось сделать в далекой Москве», – добавляет экс-министр.

Он призывает Запад задуматься и готовиться к распаду России в перспективе семи-десяти лет.

«Поверьте, мы с вами это приятное событие еще отметим бокалом шампанского», – надеется Огрызко.