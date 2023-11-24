Огрызко: «Сколько можно терпеть издевательства поляков? Это козни Москвы»

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Блокада на украинской границе, устроенная польскими перевозчиками, может быть организована Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявил глава Центра исследования России, экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.

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Ведущий предположил, что в ситуации с блокадой «может существовать определенная синергия с планами Путина перерезать транспортные пути снабжения Украины».

Его собеседник признал, что об этом он думает постоянно, поскольку «вынужден заниматься этой дикой, варварской страной»…

«Россией, Россией имеется в виду », – тут же вмешался журналист.

Экс-министр согласился.

«Ну очевидно, у нас есть сейчас и другие варвары, но эти сейчас наивысшей пробы. Мне кажется, это спланированные вещи, о которых мы должны думать заблаговременно. Есть информация, что информация всех этих забастовок и блокировок есть человек, который неровно дышит в бок Московии и, возможно, повязана некими обязательствами. Если это правда, то тогда нам и к гадалке не нужно гадать относительно того, что происходит», – сказал Огрызко.

Он говорит, что «происходит саботаж с целью усложнить движение Украины в ЕС», поскольку могут ухудшиться политические отношения между Польшей и Украиной.

«Сколько можно терпеть откровенные издевательства, при том, что местные (и не только) польские власти на это не реагирует», – возмутился Огрызко.

По его словам, уходящее польское правительство вопрос решать не хочет, а нового еще нет.

«На этом фоне провокаторы, которые тем более, возможно, имеют связь с Москвой, как палочка-выручалочка, чтобы их использовать для ухудшения украинско-польских отношений. Если наши с вами размышления будут подтверждены, то это будет означать, что Москва не спит, она ищет все возможные инструменты, чтобы сделать наше движение в ЕС максимально тяжелым. Вспомним, что творит в прямом смысле московская подстилка Орбан и его партия, которая может делать в Венгрии все, что угодно, поскольку имеет две трети голосов в парламенте», – негодует гость студии.

Огрызко недоволен и результатами выборов в парламент Нидерландов и считает, что украинская дипломатия должна играть на опережение».