Соглашение России и Украины о взаимном прекращении ударов по инфраструктуре сторон якобы не будет распространяться на Крым и новые территории РФ.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-министр иностранных дел Украины, отпетый русофоб Владимир Огрызко,, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же говорим о том, что мы не собираемся бить по объектам на территории России, а они не должны бить по объектам на территории Украины. При этом почему-то за скобками остаётся тема о том, что мы, украинская сторона, имеем абсолютное и полное право даже после этого так называемого прекращения огня уничтожать российских оккупантов на своей территории. Потому что наша территория является нашей суверенной территорией, мы её не ставим ни под какое сомнение и не отдаём её никому», – сказал Огрызко.