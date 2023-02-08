Огрызко требует от Запада прекратить верить в «хороших русских»

Многие «западные партнёры» Украины до сих пор впадают «в грех политической сказочности», выдумывая байки о «хороших русских» и «демократической России».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бывший премьер Литвы, а теперь евродепутат Кубилюс написал статью, где начинает рассуждать о демократии в России, сравнивая это с тем, что делалось в Германии после войны, что только через помощь тем немцам, которые были на западных оккупированных зонах, удалось что-то сделать и так далее, и механически это переносит на русских.

Это разные вещи, об этом даже не стоит серьёзно говорить, потому что Россия – это не Германия, где жили немцы, это была гомогенная страна с небольшим, но, тем не менее, опытом демократии. В России 180 наций и народностей, она пёстрая, многоконфессиональная, калька с одного на другое не работает», – сказал Огрызко.