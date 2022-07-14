Огрызко требует от Запада «заплатить по счетам» и смириться с инфляцией

14.07.2022  10:33 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Дипломатия, Политика, Русофобия, Украина
Новости Украины

Инфляция и рост цен, которые происходят на Западе, а также миллиардные потери экономики – это плата за «войну с Россией».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Инфляция и рост цен, которые происходят на Западе, а также миллиардные потери экономики –...

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По словам Огрызко, задача украинских дипломатов сейчас – убедить западных политиков в том, что их страны обязаны платить эту цену.

«К большому сожалению, 30 лет западные лидеры засматривались в глаза Путину, они хотели там что-то увидеть, они проводили неадекватную политику относительно Российской Федерации, хотели сделать из России демократическую страну, не хотели видеть, что это за страна, не понимали, куда ведет Путин. То есть они проводили провальную российскую политику.

Но, извините, за провалы обычно нужно чем-то расплачиваться. Сейчас Запад [платит] тем, что тратит сотни миллиардов долларов на войну с Россией, платит по счетам», – сказал дипломат.

«Нашим дипломатам, нашим политикам, нашим народным депутатам нужно просто вести очень четкую, если хотите, информационную работу с коллегами на Западе и объяснять, что, парни, мы в одной лодке, если упадет Украина, и вы этому будете содействовать через то, что якобы у нас на 20 центов поднялись цены на литр бензина, то следующими будете вы.

И если мы хотим сейчас остановить этого бесноватого фюрера, то мы должны за это заплатить», – заявил Огрызко.

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