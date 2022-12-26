Огрызко требует отправить трампистов в блиндажи под Бахмут
Американским политикам, выступающим против поддержки Украины, следует побывать на фронте, чтобы изменить свою позицию.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
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Он считает, что Украине нужно работать со скептиками в Республиканской партии США, которые не горят желанием оказывать военную помощь Украине.
Кроме того, экс-министр предлагает тех американских конгрессменов, которые не явились на выступление президента Украины или отказались аплодировать ему, доставить в Польшу, а затем в Киев.
«А из Киева их наши воины соответствующими средствами перевезли туда, где очень жарко. И если бы они увидели, что каждый день в средненормальном темпе выстреливается шесть-десять тысяч снарядов, а в пиковые дни это идет на десятки тысяч, то они бы поняли, куда уходят деньги американских налогоплательщиков», – сказал Огрызко в интервью, опубликованном на сайте киевского журнала «Новое время».
По его словам, тогда бы у американских законодателей очень быстро исчезнет любое подозрение в отношении денег, выделяемых на Украину.
«И пусть они, может, где-то раз переночуют с нашими воинами в блиндажах, пусть послушают, как свистят над головой пули, как разрываются снаряды. Это действительно лучшая форма убеждения, что происходит.
Потому что одно дело — сидеть за 10 тысяч километров и размышлять, куда идут деньги, а другое дело — побывать на реальной войне. И это, мне кажется, то, чем сегодня должно заняться наше уважаемое посольство в Америке, пригласив этих людей очень вежливо, после Рождества посетить восток Украины и убедиться в том, что там происходит», – считает дипломат.
Он надеется, что в Конгрессе США хватит голосов для продолжения поддержки Украины.
«Да, пожалуй, в Республиканской партии есть и сейчас, видимо, усилилось крыло тех, кого можно назвать условно трампистами. Правда, неизвестно, чем завершится история с самим Трампом, потому что вы знаете, что ему выдвинули очередные обвинения и неизвестно, как это отразится на его политической карьере в будущем.
Возможно, отразится очень отрицательно. От этого будет зависеть и позиция этой группы людей, которые считают себя верными соратниками. Если мы будем двигаться в сторону этой максимальной прозрачности и приглашать их к нам на фронт, то я думаю, эта часть Республиканской партии, которая будет представлена сейчас в Конгрессе, немного изменит свою позицию на более разумную», – резюмировал Огрызко.
Спасибо!
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