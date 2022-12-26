Огрызко требует отправить трампистов в блиндажи под Бахмут

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американским политикам, выступающим против поддержки Украины, следует побывать на фронте, чтобы изменить свою позицию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Он считает, что Украине нужно работать со скептиками в Республиканской партии США, которые не горят желанием оказывать военную помощь Украине.

Кроме того, экс-министр предлагает тех американских конгрессменов, которые не явились на выступление президента Украины или отказались аплодировать ему, доставить в Польшу, а затем в Киев.

«А из Киева их наши воины соответствующими средствами перевезли туда, где очень жарко. И если бы они увидели, что каждый день в средненормальном темпе выстреливается шесть-десять тысяч снарядов, а в пиковые дни это идет на десятки тысяч, то они бы поняли, куда уходят деньги американских налогоплательщиков», – сказал Огрызко в интервью, опубликованном на сайте киевского журнала «Новое время».

По его словам, тогда бы у американских законодателей очень быстро исчезнет любое подозрение в отношении денег, выделяемых на Украину.

«И пусть они, может, где-то раз переночуют с нашими воинами в блиндажах, пусть послушают, как свистят над головой пули, как разрываются снаряды. Это действительно лучшая форма убеждения, что происходит. Потому что одно дело — сидеть за 10 тысяч километров и размышлять, куда идут деньги, а другое дело — побывать на реальной войне. И это, мне кажется, то, чем сегодня должно заняться наше уважаемое посольство в Америке, пригласив этих людей очень вежливо, после Рождества посетить восток Украины и убедиться в том, что там происходит», – считает дипломат.

Он надеется, что в Конгрессе США хватит голосов для продолжения поддержки Украины.

«Да, пожалуй, в Республиканской партии есть и сейчас, видимо, усилилось крыло тех, кого можно назвать условно трампистами. Правда, неизвестно, чем завершится история с самим Трампом, потому что вы знаете, что ему выдвинули очередные обвинения и неизвестно, как это отразится на его политической карьере в будущем.

Возможно, отразится очень отрицательно. От этого будет зависеть и позиция этой группы людей, которые считают себя верными соратниками. Если мы будем двигаться в сторону этой максимальной прозрачности и приглашать их к нам на фронт, то я думаю, эта часть Республиканской партии, которая будет представлена сейчас в Конгрессе, немного изменит свою позицию на более разумную», – резюмировал Огрызко.