Огрызко требует отправить трампистов в блиндажи под Бахмут

26.12.2022  08:55 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Американским политикам, выступающим против поддержки Украины, следует побывать на фронте, чтобы изменить свою позицию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Американским политикам, выступающим против поддержки Украины, следует побывать на фронте, чтобы изменить свою позицию....

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Он считает, что Украине нужно работать со скептиками в Республиканской партии США, которые не горят желанием оказывать военную помощь Украине.

Кроме того, экс-министр предлагает тех американских конгрессменов, которые не явились на выступление президента Украины или отказались аплодировать ему, доставить в Польшу, а затем в Киев.

«А из Киева их наши воины соответствующими средствами перевезли туда, где очень жарко. И если бы они увидели, что каждый день в средненормальном темпе выстреливается шесть-десять тысяч снарядов, а в пиковые дни это идет на десятки тысяч, то они бы поняли, куда уходят деньги американских налогоплательщиков», – сказал Огрызко в интервью, опубликованном на сайте киевского журнала «Новое время».

По его словам, тогда бы у американских законодателей очень быстро исчезнет любое подозрение в отношении денег, выделяемых на Украину.

«И пусть они, может, где-то раз переночуют с нашими воинами в блиндажах, пусть послушают, как свистят над головой пули, как разрываются снаряды. Это действительно лучшая форма убеждения, что происходит.

Потому что одно дело — сидеть за 10 тысяч километров и размышлять, куда идут деньги, а другое дело — побывать на реальной войне. И это, мне кажется, то, чем сегодня должно заняться наше уважаемое посольство в Америке, пригласив этих людей очень вежливо, после Рождества посетить восток Украины и убедиться в том, что там происходит», – считает дипломат.

Он надеется, что в Конгрессе США хватит голосов для продолжения поддержки Украины.

«Да, пожалуй, в Республиканской партии есть и сейчас, видимо, усилилось крыло тех, кого можно назвать условно трампистами. Правда, неизвестно, чем завершится история с самим Трампом, потому что вы знаете, что ему выдвинули очередные обвинения и неизвестно, как это отразится на его политической карьере в будущем.

Возможно, отразится очень отрицательно. От этого будет зависеть и позиция этой группы людей, которые считают себя верными соратниками. Если мы будем двигаться в сторону этой максимальной прозрачности и приглашать их к нам на фронт, то я думаю, эта часть Республиканской партии, которая будет представлена сейчас в Конгрессе, немного изменит свою позицию на более разумную», – резюмировал Огрызко.

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