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06.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Россия, Украина
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Огрызко угрожает России ракетной дубиной

Украина должна создать ракету, которая может долететь до Москвы и угрожать ей. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Украина должна иметь свою «дубину», чтобы президент РФ Владимир Путин «был сговорчивее».

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«Украина производила ракеты, которые летали теоретически до Америки, на 8-10 тысяч километров. Она, что, не может сейчас отработать технологию на полторы тысячи километров. До Москвы у нас сколько, вы не помните? Напомню – 900. И вот тогда реально будет совсем другой разговор с господином Путиным.

Когда он будет понимать, что из десяти, но одна долетит, поверьте, разговор перейдет в совсем иную плоскость. Это когда мы бедные, несчастные, голодные, босые и невооруженные, нам можно диктовать…

Если у нас в руках есть дубинка, которой мы можем хорошенько врезать кому надо и кому не надо, тогда разговор совсем другой начинается. Сейчас не о тарифах нужно говорить – у нас вопрос выживания нашего государства, мы должны вооружиться до зубов, чтобы никто даже в дурных снах не мог подумать, что можно идти дальше, пробивать какой-то коридор на Крым», – заявил Огрызко.

Ранее украинские радикалы заявили о планах военного похода на Москву.

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