Огрызко: Украина и США остановят «оттепель» у Европы с Россией

26.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна сделать все возможное, чтобы убедить Запад прекратить период «оттепели» в отношениях с Россией – Москва еще почувствует себя изгоем. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам отставного дипломата, для этого Украине нужно заручиться поддержкой США и вместе с ними «сдерживать агрессора».

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«Нам нужно четко и ясно говорить, что все, что делает сегодня Российская Федерация, – это угроза безопасности не только Украины, но и США. Нужно подбирать аргументы, почему мы с американцами должны реально объединить усилия для того, чтобы эту угрозу, как минимум, сдерживать…

Тактика США на сдерживание России, она правильная, безусловно, потому что раньше была любовь без границ.

Но, на самом деле, нужно идти дальше. Нужно делать так, чтобы Российская Федерация чувствовала, что она изгой, ее не нужно принимать не то, что в «семерку», ее не надо принимать на международные встречи, потому что сейчас пошел определенный процесс оттепели, так сказать.

Но наша цель и функция должна состоять в том, чтобы аргументированно, умно, с фактами и цифрами доказывать нашим западным партнерам, что это угроза для них самих», – заявил Огрызко.