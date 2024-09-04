Огрызко в ярости: Партнёры в Праге рукоплещут «прекрасной России будущего»

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«Западные партнёры» никак не могут понять, что бежавшие из РФ иноагенты-либералы не имеют ничего общего с народом России, который полностью поддерживает линию Владимира Путина.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На днях закончился популярный европейский политический форум в Праге. Он сам словацкий, но из-за позиции нынешнего правительства, организаторы его перевели в Прагу. Поговорили обо всём очень правильно, очень правильные тезисы, разговоры и т.д., но закончили специальной сессией о России. Туда пригласили вот этих «хороших русских» во главе с Кара-Мурзой, и он там рассказывал о «прекрасной России будущего», которую якобы эта псевдооппозиция когда-то должна возглавить. Весь зал встречал эту идею бурными аплодисментами, переходящими в овации», – возмущался Огрызко.

«То есть наши западные партнёры до сих пор живут в каком-то космосе относительно России, они не понимают, что эта Россия – это не Путин. И то, что много кто из, казалось бы, адекватных русских говорили, что «до чего этот Путин довёл нас, наш народ». Нет! Это народ выбрал себе такого Путина, потому что этот народ живёт с Путиным на одной волне!», – добавил экс-министр.