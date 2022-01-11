Огрызко: Запад проглотил Крым и Донбасс

Новости Украины

Если западные партнеры Украины не хотят вводить против России жесточайшие санкции, то это свидетельствует о непонимании ими своей ответственности.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Огрызко, Западу стоило бы более ответственно заниматься обеспечением украинской безопасности.

«Сегодня мы слышим, что «мы не будем за вас воевать, потому что вы не члены НАТО, но мы все равно выступаем за сохранение вашей безопасности и вашей территориальной целостности и так далее». По моему мнению, это очевидный элемент какого-то непонимания своей ответственности, хотя мы безусловно благодарны всем своим партнерам за все, что они делают. Но, по-моему, это несколько извращенная логика», – считает экс-министр.

«На месте наших западных партнеров я бы чувствовал свою моральную ответственность за то, что происходит в том числе вокруг Украины, и делал бы все, чтобы Украина выдержала. Выходит так, что сейчас нам говорят: «Если начнется война, то мы начнем что-то думать». Так выходит, что Крым и Донбасс – это уже историческая данность? То есть разве за это не нужно наказать Россию самыми жестким образом? Выходит, что это уже проглотили, грубо говоря, а теперь ждем, что же будет дальше», – заявил Огрызко.