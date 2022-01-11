Огрызко: Запад проглотил Крым и Донбасс

11.01.2022  12:58 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Дзен, Донбасс, Запад, Крым, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Если западные партнеры Украины не хотят вводить против России жесточайшие санкции, то это свидетельствует о непонимании ими своей ответственности.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если западные партнеры Украины не хотят вводить против России жесточайшие санкции, то это свидетельствует...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



По словам Огрызко, Западу стоило бы более ответственно заниматься обеспечением украинской безопасности.

«Сегодня мы слышим, что «мы не будем за вас воевать, потому что вы не члены НАТО, но мы все равно выступаем за сохранение вашей безопасности и вашей территориальной целостности и так далее». По моему мнению, это очевидный элемент какого-то непонимания своей ответственности, хотя мы безусловно благодарны всем своим партнерам за все, что они делают. Но, по-моему, это несколько извращенная логика», – считает экс-министр.

«На месте наших западных партнеров я бы чувствовал свою моральную ответственность за то, что происходит в том числе вокруг Украины, и делал бы все, чтобы Украина выдержала. Выходит так, что сейчас нам говорят: «Если начнется война, то мы начнем что-то думать». Так выходит, что Крым и Донбасс – это уже историческая данность? То есть разве за это не нужно наказать Россию самыми жестким образом? Выходит, что это уже проглотили, грубо говоря, а теперь ждем, что же будет дальше», – заявил Огрызко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть