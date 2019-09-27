Огрызко – Зеленскому: Не дрейфь, Макрон и Меркель утрутся!

27.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине не стоит опасаться обиды Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона на Владимира Зеленского после того, как администрация Дональда Трампа рассекретила содержание телефонного разговора с украинским президентом, где тот поддакивал американскому лидеру, критиковавшему Францию и Германию за недостаточную помощь Киеву.

Об этом в эфире 5 канала заявил экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А что, Меркель и Макрон не знают, что «Северный поток-2» – это антиукраинский в принципе подход? А они не знают, что возвращение в ПАСЕ России – это антиукраинский подход и антиевропейский?

Так что, мы тут увидели какое-то открытие? Нет! Что может против нас сейчас использовать Меркель или Макрон? Ну, ничего, реально!

У нас есть на самом деле аргументы. Ну, «вы нас обвинили, что мы вам мало поддержки даем». Нет, поддержка есть, но она могла бы быть и большей!

Я думаю, если бы та же Германия и Франция утроили свои санкции против России, это была бы для нас лучшая поддержка, это было бы значительно больше, чем 15 миллиардов евро», – заявил Огрызко.