Огрызок Украины остаётся с Тайванем без Китая – эксперт

22.08.2022  18:16 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Торговое сотрудничество Украины и Китая сворачивается и окончательно прекратится после переходы Одессы под контроль России.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил китаист Николай Вавилов, комментируя учреждение Украиной межпарламентской группы по укреплению связей с Тайванем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Торговое сотрудничество Украины и Китая сворачивается и окончательно прекратится после переходы Одессы под контроль...

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«У меня был вопрос, почему Украина так поздно присоединилась к тайваньской группе. Ответ лежал на поверхности. КНР является крупнейшим торговым партнером Украины, и до сего дня на протяжении многих лет покупала максимум грузов: зерна, железной руды и всего, что было у Украины. Но судя по действиям Киева, сейчас этот торговый баланс меняется, и КНР перестает быть крупнейшим торговым партнером. Украина сжимается, и ее остатки в несколько областей, станут малым государством, которое будет поддерживать кампанию США по признанию Тайваня. Сейчас сдерживающих факторов не остается», – сказал Вавилов.

На прошлой неделе Украина учредила межпарламентскую группу по развитию и укреплению связей с Тайбэем. Группу, в которую вошли 15 депутатов, возглавил председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Александр Мережко.

По его словам, данная инициатива должна укрепить торговые, экономические и культурные связи между Украиной и Тайванем. Также Мережко поблагодарил администрацию острова за поддержку Киева после начала российской спецоперации и решение присоединиться к санкциям против Москвы.

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