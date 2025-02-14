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Несмотря на ощущение, что нацистам на довольствии пора думать о вечном, они продолжают выискивать «одвичных ворогив» Украины. Правда на этот раз внимание зондеркоманды СБУ «Уличный фронт», терроризирующей одесситов, привлекло событие, дотянуться до которого — руки коротки. Тут, как говорится, не набутылишь.

Дело — в реакции на бракосочетание сына главного раввина Одессы и Юга Украины и дочери главного раввина России. Свадьба Шолема Вольфа и Ривки Лазар прошла накануне в Иерусалиме.

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«Они создали настоящую еврейскую семью, построенную на любви, согласии и хасидуте», — говорится в сообщении еврейской общины Одессы «Хабад».

(Отец невесты, Шломо Дов-Бер Пинхос Лазар, главный российский раввин, родился в Милане, является гражданином США и РФ. А отец жениха, Авраам Вольф, главный раввин Одессы и юга Украины, родился в Израиле).

«Авторитетное мнение» подоспело сразу:

«Этот союз во время ужасной войны у меня лично вызывает пренебрежение к Аврааму Вольфу. Как он может обниматься с евреями «рососии», которые не осудили агрессию против Украины, и продолжают сотрудничать с властью РФ?» – взбесился главарь «Уличного фронта» нацист Ганул.

Надо ли говорить, что побратымы вмиг поддержали своего предводителя комментариями в духе «а Гитлер был прав» и прочими непечатными выражениями, догадаться о сути которых, исходя из контекста события, совсем нетрудно.

А Ганул не унимался:

«В начале полномасштабного вторжения на странице еврейского сообщества России появилось сообщение о мире, где нас с россиянами описывали «одним народом». После этого они получали награды от официальных представителей Путина и помогали переселенцам из Курщины. Вряд ли здесь нарушение закона Украины, но поступок очень позорный и играет на руку врагу».

И самое страшное:

«На свадьбе присутствовал предатель из Одессы Джиган [рэпер], публично поддерживающий Путина и находящийся под санкциями СНБО».

Страшно подумать, что было бы, если б среди гостей (их список засекречен) нацисты заприметили бы, например, Соловьева…

Что ж, носители гена украинства — в своем репертуаре.