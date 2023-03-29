Окатоличивание Украины идёт полным ходом – эксперт об угрозе Почаевской Лавре

Любовь Смирнова .  
29.03.2023 18:40
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Произвол, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина, Церковь


Официальные данные Центра Разумкова за прошлый год говорят о стойкой приверженности верующих на Украине своим корням. Даже на такой социологический показатель, как воцерковлённость, который аналитики ПЦУ притягивают за уши, пытаясь показать религиозную сознательность своих сторонников, данные официальных соцопросов не подтверждают. Все это позволяет говорить об окатоличивании православных христиан на Украине.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщила кандидат культурологии, доцент кафедры религиоведения института «Таврическая академия» КФУ имени В.И. Вернадского» Юлия Норманская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Официальные данные Центра Разумкова за прошлый год говорят о стойкой приверженности верующих на Украине...

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«Признаки окатоличивания налицо. Мы действительно наблюдаем повторение истории, но только в виде фарса. У Берестейской унии были свои причины, у той унии, которая потенциально будет создана, есть свои. Они в чём-то похожи, они в чём-то различаются, – отметила она.

– У проекта ПЦУ и последующего объединения с униатами для так называемого образования унии 2.0 – американские корни, но нужно не забывать, что там не только американские корни, но ещё и Ватикан практически в дверях толкается, и что имеет огромнейшее влияние на те процессы, которые происходят на Украине.

Сегодня вот такое горестное известие пришло, что в православной церкви Украины зарегистрирован такой проект как «Монастырь Почаевской лавры» в Тернопольской области. То есть сценарий прописан один абсолютно для всех, и совершенно недавно униаты заявили о своих правах на Почаевскую лавру. Якобы из там тысячелетней истории этого монастыря они там какие-то чуть меньше ста лет находились и на этом основании будут настоятельно просить, чтобы этот монастырь был передан в пользу униатов. Это конечно окатоличивание».

По этой причине зарубежная церковь действительно не реагировала на те процессы, которые происходят на Украине. Но сейчас, когда уже реальность доведена до абсурда, был сделан ряд заявлений о гонениях на Украинскую православную церковь, на что Всемирный совет церквей обращает внимание мировой общественности. Но украинское государство не считает необходимым следовать тем замечаниям, что, собственно, показывает инспирированный характер происходящего.

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