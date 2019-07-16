Оказалось, что Молдавией командовал не Плахотнюк, а пара «шаманов»

16.07.2019, Елена Острякова

Бывший «хозяин Молдовы» олигарх Влад Плахотнюк, бежавший в июне из страны, руководствовался в своих действиях советами двух «шаманов», которым он полностью доверял.

Об этом в интервью молдавскому телеканалу tv8 заявил политик и бизнесмен Ренато Усатый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У него были советники-шаманы. Мужчина и женщина. Например, принесли Плахотнюку прослушку какого-то политика. Ее слушает сначала он сам, а потом шаманы. Они решали судьбы людей. Они сами называют себя психологами-астрологами-предсказателями», – сказал Усатый.

Он посоветовал прокуратуре допросить именно этих двоих «шаманов», поскольку они были в курсе всех решений Плахонюка, которые он принимал только после их советов.

«Сидят бизнесмены и чиновники, обсуждают какую-то важную тетя. Сидит эта тетя или дядя, ставит плюсики или минусики. А когда совещание заканчивается, говорит Плахотнюку: этот говорил правду на 90%, а этот, хоть и друг твоего детства, врет на 60%. Этот искренен на 50%. Плахотнюк обратно собирает и начинает раздавать. Он не ставил под сомнение их выводы. Это покалечило кучу людей. Все зависело от того, пришел шаман в хорошем настроении или ему кто-то не дал на дискотеке», – сказал Усатый.