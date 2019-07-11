11.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Общество, Политика, Россия, Украина
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Оказалось, что Зеленский может звонить Путину и без помощи Медведчука

Президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин провели телефонный разговор, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

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Отметим, это первый телефонный разговор между лидерами двух стран за последние несколько лет. При Петре Порошенко украинская власть демонстративно прекратила официальные контакты с Москвой, оставив лишь канал неофициального посредничества с помощтю близкого одновременно и к Порошенко и к Путину политического лоббиста Виктора Медведчука.

Если практика подобных прямых разговоров между лидерами Украины и России будет продолжена, необходимость в посреднической функции Медведчука в диалоге двух стран может быть поставлена под сомнение. Между тем, партия Медведчука “За життя” строит свою предвыборную кампанию именно на эксплуатации монопольного доступа своих лидеров к переговорам с российскими топ-чиновниками.

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