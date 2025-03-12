«Оказалось, Лукашенко правильно выбрал Россию» – беглый змагар-дипломат

Вадим Москаленко.  
12.03.2025 21:58
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Создаётся ситуация, когда Белоруссия по итогу оказывается в выигрышном положении, в отличие от Украины, которая очень недооценила Россию и сильно переоценила Запад.

Об этом в эфире признанного иноагентом «Радио Свобода» заявил бежавший в 2020 году бывший белорусский дипломат Павел Мацукевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Создаётся ситуация, когда Белоруссия по итогу оказывается в выигрышном положении, в отличие от Украины,...

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«С точки зрения Беларуси, совершенно точно, желательно, чтобы этот мир был достигнут. Потому что риски велики. И для Беларуси этот мир может означать и нормализацию отношений, пусть даже в какой-то ограниченной плоскости, с западными странами, как минимум, с США. И в этом смысле это важно. От нас мало что зависит.

Вы спрашивали о роли Лукашенко – ну, о чём можно сейчас сказать, очевидно, он вынужденно или не вынужденно, но сделал правильный выбор, выбрав Россию», – отметил он.

«Украина, очевидно, недооценила Россию, но точно переоценила Запад – и вот он результат. Если Лукашенко, как минимум, не проиграл, и Беларусь, связанная с ним, тоже, то с Украиной пока в моменте мы можем констатировать или ожидать, что, по крайней мере, территориальные потери её ждут», – заключил Мацукевич.

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