«Оказалось, Лукашенко правильно выбрал Россию» – беглый змагар-дипломат

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Создаётся ситуация, когда Белоруссия по итогу оказывается в выигрышном положении, в отличие от Украины, которая очень недооценила Россию и сильно переоценила Запад.

Об этом в эфире признанного иноагентом «Радио Свобода» заявил бежавший в 2020 году бывший белорусский дипломат Павел Мацукевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения Беларуси, совершенно точно, желательно, чтобы этот мир был достигнут. Потому что риски велики. И для Беларуси этот мир может означать и нормализацию отношений, пусть даже в какой-то ограниченной плоскости, с западными странами, как минимум, с США. И в этом смысле это важно. От нас мало что зависит. Вы спрашивали о роли Лукашенко – ну, о чём можно сейчас сказать, очевидно, он вынужденно или не вынужденно, но сделал правильный выбор, выбрав Россию», – отметил он.