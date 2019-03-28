«Оказалось, питательный сосок Запада для Украины – совсем не сосок» – сенатор

28.03.2019, Москва, Владимир Гладков

После президентских выборов повестка на Украине радикально поменяется – не будет прошлого единства элит и прежней поддержки Запада.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После 21 апреля только всё начнётся. Почему: власть может и не поменяется, потому что «эти трое (лидеров предвыборной гонки – ред.) всё равно все против вас», допустим, с этим очень трудно спорить. Кто бы из троих не пришёл, скорее всего, они сохранят антироссийскую риторику.

Политическая повестка в стране после выборов обязательно поменяется, потому что за эти пять лет порошенковского правления страна кардинально изменилась. Тогда вся элита, которая выступала против Януковича, была в одной лодке, теперь она расколота так, что кто бы не победил, это будет президент меньшинства, и ему придётся воевать со всей остальной элитой», – заявил сенатор.

«Второй пункт – за пять лет вы экономику довели до такого состояния, что либо надо что-то делать, либо дальше спад, и это будет второй пункт этой повестки, и вам придётся иметь с этим дело.

И третий пункт повестки связан с тем, что у ваших дорогих партнёров – Америки и Европы, сегодня голова занята не Украиной. Посмотрите, что сотворил Трамп с миром, заявив о том, что он признаёт Голанские высоты, и посмотрите, что сегодня делает Европа, которая озабочена «Северным потоком-2», а не Украиной. Поэтому, этот сосок, который вы предполагали, что он будет главным питательным, совсем не сосок. Вот – новая повестка, с которой Украине придётся иметь дело, я вас с этим поздравляю», – добавил Морозов.