«Оказывается огромное давление», – Зе-подельники жалуются британцам, что Трамп требует уйти из Донбасса

27.01.2026 10:16
Администрация Дональда Трампа предупредила Киев, что гарантии безопасности зависят от того, согласится ли Украина вывести войска из остающейся под ее контролем части Донбасса.

Об этом, ссылаясь на близкие к переговорному процессу источники, пишет британская газета Financial Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Высокопоставленный украинский чиновник заявил изданию, что становится все менее понятным то, возьмут ли США на себя обязательства.

«Они останавливаются каждый раз, когда можно подписать гарантии безопасности», – заявил украинский представитель.

Примечательно, что после встречи Трампа с Зеленским в Вашингтоне в прошлом месяце американские чиновники заявили, что предложение о гарантиях безопасности «не будет на столе вечно».

При этом в администарции Трампа, куда обратилась газета за комментарием, опровергают, что США требуют от Киева отказаться от Донбасса: «Это абсолютно неправда».

Зе-офис не ответил на запрос FT, но высокопоставленный чиновник в Киеве анонимно заявил, что американцы используют гарантии безопасности «чтобы подтолкнуть Украину» к уступкам, которые, по их мнению, могут побудить Россию сесть за стол переговоров.

«Сейчас на украинцев оказывается огромное давление», — жалуется один из собеседников издания.

