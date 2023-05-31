Охлобыстин хочет вернуть на ТВ «испуганного патриота» Урганта

Елена Острякова.  
31.05.2023 12:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 692
 
Дзен, Либералы, Общество, Россия


Актер Иван Охлобыстин выступает за возвращение своего коллеги Ивана Урганта в качестве телеведущего на Первый канал.

Об этом он заявил  в интервью ютуб-каналу «Метаметрика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Актер Иван Охлобыстин выступает за возвращение своего коллеги Ивана Урганта в качестве телеведущего на...

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«Ургант все же серьезный журналист. Он дико харизматичный парень. Я бы его вернул на Первый канал. Я думаю, что в некоторых вопросах мы излишне гайки завинчиваем. Его программа – точная копия американской. Такие копии есть в любой стране. Человечество выбирает лучшее.

Он реактивен, проявил себя этим черным квадратиком. Сразу истерику раздули. Он по дурости или так считает. Я не думаю, что он зло такое вкладывал. Да, ему не понравилось, да, он либерал. Они всегда: бу-бу-бу-бу. Да он недальновиден, не смотрит вперед, не пишет картину мира широкими мазками. Но я не видел, чтобы он явственно обижал кого-то, на Россию катил бочку», – сказал Охлобыстин.

Кроме того, он высоко оценил иноагентов блогера Юрия Дудя и музыкального критика Артемия Троицкого, хотя и назвал их врагами.

Отстраненный от эфира после начала СВО Иван Ургант постоянно обещает в него вернуться. Однако его программу на Первом канале все не возобновляют, поскольку общественное мнение настроено против Урганта. Не помогло и заступничество пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков, который назвал Урганта «испуганным патриотом».

Покровители телеведущего идут на различные уловки.  То Первый канал включит Урганта в свой фильм о режиссере Андрее Кончаловском, то на ТВЦ появится реклама благотворительной организации «Дом с маяком», озвученная голосом «испуганного патриота».

Бывший сотрудник «Вечернего Урганта», бежавший в Армению комик Гарик Оганесян уверен, что передача больше не вернется в эфир Первого канала, потому что для этого телеведущий «должен сделать супер контрастное заявление по поводу войны и извиниться».

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