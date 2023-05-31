Охлобыстин: нам ура-патриотизм не нужен

Елена Острякова.  
31.05.2023 11:20
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Общество


Россия перейдет в состояние военного положения только, когда военные потери затронут каждую третью семью.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Метаметрика» сказал актер Иван Охлобыстин, передает корреспондент «ПолитНавигатора»


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«Печальная правда такова, что это произойдет тогда, когда в каждой третьей семье будет по погибшему. Тогда это сообразуется в силу естественных причин. Печальная правда. Я пока не вижу возможностей технически что-то сделать. Государство всегда было не заинтересовано в горизонтальных сообществах по естественным причинам.

В коммунистические времена такого и быть не могло. Была одна грибница монархического толка. Потом это все попахивало сепаратизмом. Мы больно активный народ. Как только мы сбиваемся в кучу, мы либо команда регби, либо террористическая организация. Мы рождены для этого», – сказал Охлобыстин.

Он считает, что искусственно выводить народ из мирного состояния не стоит.

«Менять не нужно. Пусть молодежь продолжает пить пиво на фоне красивых фасадов кафе. Живем в XXI веке. Так оно и будет и в худшем, и в лучшем случае. Зачем когнитивный диссонанс здесь на берегу?», – считает актер.

Он выступает за введение «осторожной цензуры», чтобы ограничить доступ к бюджетным деньгам «для сумасшедших, явных  спекулянтов и клюквенников».

«Нам особый патриотизм «уря-уря» не надо. Мы только напугаем. «Уря-уря» надо сердцем прочувствовать. Сердце должно петь, а не уста. Нам нужны хорошие драматические истории, которые отвлекут людей от тягот обыденной жизни, нужны комедии, чтобы люди смеялись», – сказал Охлобыстин.

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