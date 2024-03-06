Охлобыстин не подаст руки Смольянинову

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Актер Иван Охлобыстин изменил мнение о своем крестнике актере Артуре Смольянинове и теперь считает его предателем.

Об этом он сказал в интервью ютуб-каналу «Эмпатия Манучи», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Он хороший парень, но он предатель. Вот теперь уже да. Мне это очень больно, потому что я всегда любил его. Теперь уже мы на разных концах Вселенной. Я буду молиться за него дальше, жена за него молится. Но это не сделает нас ближе в нашей земной ипостаси. Мы на Суд Божий отдадим рассмотрение этого вопроса», – сказал Охлобыстин.

В 2022 году он отказывался верить в то, что Смольянинов действительно готов воевать против России, как тот заявил в интервью. Сейчас Охлобыстин считает, что глупость и гордость заставила крестника делать необдуманные заявления дальше, и он дошел до предательства.

Теперь Охлобыстин не подаст Смольянинову руки, потому что считает это предательством своих погибших товарищей.