Охлобыстин призывает разобраться в сортах нацпредателей – уверяет, что ему «Бог подсказал»

У актера Ивана Охлобыстина, ранее положительно отзывавшегося о телеведущем Иване Урганте, блогере-иноагенте Юрии Дуде и музыкальном критике Артемии Лебедеве, нашлись теплые слова и для писателя-сатирика Виктора Шендеровича, которого он считает «потерявшимся идеалистом».

Об этом он сказал в интервью рутуб-каналу «Абзац», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С кем-то нельзя мириться, кто-то откровенно предатель, враг. Предатель – слабый человек, ничего кроме брезгливости не вызывающий. Есть явственные враги, и к этому они пришли сатанинскими путями – гордыней и алчностью. Это Невзоров, Фейгин. А есть люди, люди которые потерялись, которые жили иллюзиями. Тот же Шендерович. Он не русофоб. У него есть внутренняя модель о справедливом мире. Он либерально настроенный и накрученный идеалист. Посмотрите, на него гонения на бедного. Он не отказался от наших мальчиков», – сказал Охлобыстин.

Он не стал осуждать и сбежавшего из России актера Артура Смолянинова, который заявлял, что готов воевать на стороне Украины.

«Ничего бы не сказал. Он гордый человек, он очень талантлив и трудолюбив. В 14 лет он уже зарабатывал и кормил свою многодетную семью. В нем есть излом, но это что-то художественно-истеричное. Я думаю, что не стал бы он воевать никогда против нас. Но что случилось, то случилось. Я к нему неровно дышу, потому что он мой крестник. Да, он враг, но я буду за него молиться и подавать записки за здравие. Я ответственен за него перед Богом. Я плохой крестный. Я не воспитал своего крестника», – сказал Охлобыстин.

Актер считает, что разбираться с каждым случаем нужно индивидуально, «иначе придется отвечать перед Господом, а это наша последняя крыша». Кроме того «великий русский народ должен иметь милосердие».