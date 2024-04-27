Охота на «агентов Кремля» в ЕС: «Тётку Урсулу» тащат на второй срок

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Антироссийская истерия в Евросоюзе, сопровождающаяся кампанией по поиску «агентов Кремля», преследует цель зачистки всех конкурентов, угрожающих находящимся ныне у власти в ЕС американским марионеткам. Задача глобалистов – не допустить массового прихода в Европарламент национально ориентированных политиков, евроскептиков, ведь это угрожает переизбранию на второй срок печально известной Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает экономист Александр Дудчак.

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«Идеи, овладевшие массами, становятся материальной силой», – говорил классик.

Но эта сила не всегда созидательная – как показывает пример Украины, зашедшей в преисподнюю после победы идей «евроинтеграции», свёрстанных в офисах различных «соросов». Да, очумелых идиотов было немного, не более 10% поначалу, но их хватило трём процентам мерзавцев, но уже хорошо организованных и более радикальных, чтобы устроить госпереворот. Итог – минус 50% населения за 10 лет. Какие еще вам нужны доказательства разрушения государства, исчезновения целых отраслей экономики? Впрочем, те, кто там живёт и рискнут назвать вещи своими именами, рискуют лишиться и работы, и здоровья, и свободы, и даже жизни.

Ставить на Украине под сомнение идеи, приведшие к нынешнему состоянию, нельзя, иначе может рухнуть вся идеологическая конструкция, а вслед за ней и псевдо-государство…

Казалось бы, Украина – это одно, а вот Европа – совсем другое. Мы же помним: ЕС – центр притяжения, мечта каждого лимитрофа – демократические ценности, культура, демократия, уровень жизни… Фантомное величие притягивает.

На деле же Европа в её нынешнем состоянии не слишком отличается от Украины в главном – в отсутствии суверенитета, в жестком подчинении воле Вашингтона, в исполнении его прихотей руками колониальных европейских администраций в некогда ведущих державах Европы и даже мира – Франции, Германии, не говоря уже об остальных. И таком же наплевательском отношении к собственному населению-электорату, как назвала бы его бывшая укропремьер Юлия Тимошенко – «биомасса».

Европе навязали идею «Россия – враг». Отключили от российских углеводородов, когда-то бывших базой европейского экономического прогресса и развития. Европе навязали антироссийские санкции, от которых она сама страдает гораздо больше, чем Россия.

Европе сочиняют угрозы, не выдерживающие критики. Якобы Россия хочет напасть на ЕС и НАТО. Зачем? Земли не хватает? И вести войну при своём населении в 145 млн против суммарного населения в 800 млн? С тремя десятками государств, среди которых три – обладают ядерным оружием?

А ещё нужно срочно принять Украину в НАТО. Чтобы Россия не нападала на Украину. Потому что Россия побоится нападать на НАТО? А как же аргумент, что Россия не остановится на Украине и потом нападёт на НАТО? Где логика?

Ситуация на грани шизофрении.

Этот абсурд очевиден многим. Но даже, если он и очевиден, то пробиться здравым идеям в западные глобальные СМИ практически нет шансов.

В последнее время здравый смысл посещает отдельные страны на уровне их руководства. Но это, скорее, исключение. Венгрия и Словакия подали свой голос против такой политики – поддержки Украины в ущерб своим интересам. Идеи, идущие вразрез мнению, навязанному Вашингтоном, слышны от отдельных политиков – президента Хорватии, премьер-министра Австрии, некоторых политиков из других стран. Но им всем шьют ярлык «агентов Кремля». Все неугодные политсилы, оспаривающие нынешнее положение дел с диктатом Вашингтона, шельмуют и маргинализируют.

Удар не всегда наносится прямолинейно – обвинениями в «работе на Кремль». В ход могут пойти и придуманные грехи – от коррупции до педофилии. Фантазии у организаторов травли хватит, тем более, они все эти грехи перепробовали сами, опыт есть.

Но, «ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» – вечная классика.

И годы пропаганды не проходят бесследно для среднестатистического европейского обывателя.

Проблем в Европе хватает – понижение уровня и качества жизни, засилье мигрантов, не желающих ассимилироваться и принесших от роста преступности и торговли наркотиками, до изменения структуры европейских наций и государственных устоев.

Но, кто-то же должен быть виноват! Кто? Конечно – Россия!

Удобно на неё перевести стрелки, повесить всех собак. И чем хуже становится жизнь европейцев, тем громче обвинения в адрес России.

Сейчас проамериканским агентам важно не допустить в Европарламент «евроскептиков». Для них будет катастрофой голоса в европейских наднациональных структурах, призывающие одуматься, вернуться к здравому смыслу, к сотрудничеству с Россией. Не ради России, а ради самих себя!

Но Штатам важно сохранить в Европарламенте своё подконтрольное брюссельское болото. И если не получиться удержать в должности бывшего гинеколога Урсулу фон дер Ляйен на втором сроке, которую американцы крепко держат за шею терабайтами компромата, то найти и представить общественности её клон. Какую-нибудь условную Бербок – тупую, но готовую выполнить любое русофобское задание.

Вот почему Европе навязывают квест – «найди агента Кремля». Однако с такой политикой, возможно, через год-два «агентом Кремля» захочет стать каждый порядочный человек в ЕС, понимающий, что их страны оккупированы, и у них остается два пути – продолжать двигать по пути Украины в ад. Или устроить снос американским оккупационных властей у себя дома.

Душить всех и постоянно крайне сложно. Да и сил у Вашингтона может в этот раз не хватить. Доказано Африкой и хуситами.

Но и нам спасать Европу смысла нет. «Сама-сама-сама». Вот только немного жаль – хорошая была территория – архитектура, культура, история, чистота и порядок, уровень жизни. Теперь это всё в воспоминаниях очевидцев и кинохронике.