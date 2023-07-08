Охота на ведьм в Литве. Новой мишенью могут оказаться змагары

Интересно, как будет «А нас-то за шо?» по-литовски? Наши прибалтийские соседи, вводя свои дискриминационные правила против российских и белорусских граждан, искренне возмущаются, когда им в ответ платят абсолютно той же монетой.

С интервалом в полтора часа в новостной ленте сегодня утром увидел два сообщения. Сначала – о том, что за последние полгода отказ во въезде в Литовскую республику получили 800 белорусов и 150 россиян, которые, по мнению местных властей, угрожали безопасности этого прибалтийского государства. Об этом заявила глава Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте.

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Чуть позже появилась уже информация от представителя Департамента госбезопасности Литвы Аурелии Верницкайте. Чиновница литовской спецслужбы предупредила сограждан об «агрессивной белорусской разведке» на границе. По ее словам, белорусские разведчики в пунктах пропуска опрашивают литовцев, которые едут в Белоруссию, интересуются их взглядами, личной жизнью, работой, просматривают гаджеты. Особенно ее возмутили случаи, когда во въезде отказывали тем, кто говорил, что поддерживает Украину и осуждает «российскую военную агрессию», и говорили им, что разрешат въехать, если они согласятся сотрудничать с белорусскими спецслужбами.

Какое вероломство диктаторского режима! Ни в чем не повинным литовцам не дают посетить Белоруссию лишь за то, что они поддерживают киевский режим! Но кто тогда те 800 белорусов и 150 россиян, которым отказали во въезде в Литву? Не Литва ли первой, еще в прошлом году, ввела анкетирование на границе для приезжающих туда белорусов и россиян, где среди вопросов анкеты было отношение к войне на Украине и территориальной принадлежности Крыма? Такая анкета, кстати, очень удобный инструмент для того же литовского Департамента госбезопасности. Даже если ответы на неудобные вопросы будут политически корректными, у спецслужбы всегда могут появиться сомнения в их искренности, которые могут быть сняты в обмен на сотрудничество. Сколько белорусских и российских граждан были завербованы таким способом – остается только догадываться.

И вот теперь, когда, спустя полгода, белорусы ответили на это зеркально, мадам Верницкайте изволила возмутиться. Если демократическая европейская Литва запрещает въезд инакомыслящим и занимается вербовкой агентуры на границе – это защита национальных интересов. Если ей тем же отвечает Белоруссия – это уже диктатура, произвол и нарушение прав. Такие вот европейские и НАТОвские стандарты. Как обычно, двойные.

Но, даже, если вы – искренний евроориентированный белорусский змагар, «вырвавшийся в Литву из лап лукашенковского режима» – это не гарантирует вам беспроблемную жизнь там. Еще одна новость сегодняшней информационной повестки – слова главы Комитета Сейма по национальной безопасности и обороны Лауринаса Кащюнаса, который в числе угроз этой самой безопасности назвал прибывающих из Белоруссии приверженцев идеологии литвинизма.

Тут стоит рассказать о том, что это за идеология. Дело в том, что это – один из краеугольных камней всего белорусского национализма, и ее приверженцами в той или иной степени являются практически все понаехавшие за последние три года в Литву змагары. Без отсылок к богатой и героической национальной истории никакую националистическую идеологию не построишь. Если таковой истории нет или она противоречит установкам идеологов – ее нужно придумать или позаимствовать у соседей. Именно так и появились мифы о «великих белорусских героях» Калиновском и Костюшко, «древнем белорусском государстве» – Великом княжестве Литовском и Вильне – исторической белорусской столице.

Эта, неприемлемая для литовской государственности точка зрения до сих пор не изжита и в официальной историографии Белоруссии, а в оппозиционной среде она доминирует абсолютно. Немалое количество белорусских националистов, не желая иметь в названии своего народа корень «рус», называет белорусов «литвинами», считают, что литовцы «украли» у них и название, и герб. По их мнению, литовцы должны называться «жмудинами», иметь герб с медведем и столицу в Каунасе.

Реакцию самих литовцев на подобное предугадать несложно. Не один змагарский нос был сломан в потасовках, вызванных тем, что, как правило, нетрезвые белорусские гости, закутавшиеся в бчб-флаги начинали выкрикивать «Вильня наша!». Пока заезжих змагаров было относительно немного, государство могло себе позволить закрывать на это глаза. Теперь же, по официальным данным, только вид на жительство в Литве получили уже 55 тысяч белорусов. Если к этой цифре добавить тех, кто живет там по гуманитарной, рабочей или образовательной визе, вполне можно говорить и о стотысячной белорусской диаспоре, преимущественно националистически настроенной.

Для Литвы, население которой составляет менее 3 миллионов, это очень много. Поэтому понаехавшим змагарам – «литвинам» не стоит удивляться, если следующей мишенью для литовской «охоты на ведьм» станут именно они. Тем более, что, в отличие от сотен россиян и пророссийских белорусов, которым отказали во въезде, десятки тысяч белорусских националистов, не признающих литовскую историю и подвергающих сомнению права Литвы на ее столицу, действительно являются проблемой для национальной безопасности Литвы.