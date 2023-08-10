Охота на военкомов: Киев пытается отправить все больше мужиков на убой

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Начатая на Украине кампания против военкомов, которых массово задерживают правоохранители, призвана ужесточить правила принудительной мобилизации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог и экономист Александр Дудчак.

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«Украинская коррупция позволяла избежать призыва людям с деньгами и связями. Сейчас режим Зеленского хочет прикрыть все возможные лазейки», – скзаал эксперт «Известиям».

По его словам, теперь часть военкомов «перестанет оформлять «белые билеты», другие повысят расценки».

«Радоваться тут нечему, Киев пытается как можно больше мужчин отправить на убой», – считает Дудчак.

А завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин обращает внимание, что за последние полтора года украинские военкомы значительно обогатились, и такая ситуация не устраивает других чиновников.

«Понятно, что военкомы не действуют в одиночку, они тесно спаяны с врачами и чиновниками военных администраций. Коррупционные деньги также распределяются по вертикали, идут вверх по иерархический лестнице. Тем не менее определенный перекос есть, он раздражает тех, кто остался не у дел, кто с завистью смотрит на превращение военкомов в новых олигархов. Видимо, киевский режим решил «спустить военкомов на землю», перераспределить денежные потоки», – предполагает Кошкин.