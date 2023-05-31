«Охота велась давно»: уничтожен украинский десантный корабль

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Во время последнего удара по Одесскому порту был затоплен корабль ВМСУ «Юрий Олефиренко».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свои источники, сообщил военкор Андрей Руденко.

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«По информации от украинского источника, в результате ночного удара по военным объектам в порту Одессы был уничтожен средний десантный корабль «Юрий Олефиренко». Как сообщается, на палубе возник пожар, который стал причиной детонации боеприпасов, находящихся в трюме. После чего «Юрий Олефиренко» затонул. Среди экипажа корабля есть значительные потери», – написал Руденко вчера в своем паблике.

Эту информацию подтвердили в тг-канале «Рыбарь», который ведет военный аналитик Михаил Звинчук.

«Подтверждаем. В результате ракетного удара по портовой инфраструктуре Одессы был поражен средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» ВМС Украины. Из-за полученных повреждений корабль, по предварительным данным, затоплен. Охота за ним велась давно», – указывается в публикации

Отмечается, что этот корабль в начале конфликта действовал в Днепро-Бугском лимане, и с его борта ВСУ вели огонь по Херсонской области из размещенных на нем были пусковых установок РСЗО «Град».

Архивное фото корабля ВМСУ «Юрий Олефиренко» во время учений.

«А впоследствии он убыл сначала в порт Южный, а затем к Одессе. Власти Украины использовали зерновую сделку для его защиты, однако после неоднократных нарушений соглашения российское командование нанесло удар», – сообщает подробности «Рыбарь».

При этом военный обозреватель Борис Рожин напоминает, что в прошлом году «Юрий Олефиренко» уцелел, хотя и был поврежден.

«В 2022-м году также проходила информация о том, что он был потоплен во время боя у Кинбурнской косы, но по факту он тогда отделался легкими повреждениями от близких разрывов, но из строя не вышел», – написал Рожин.

Сегодня в своей дневной сводке уничтожение украинского корабля подтвердило Минобороны РФ.

«29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса, уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко», – сообщило российское оборонное ведомство.