Охота за судьёй Чаусом: Новый грандиозный скандал на Украине

31.07.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Всю вторую половину пятницы украинские интернет-сайты и телеграм-каналы с соцсетями следили за разворачивавшимся на улицах Киева детективным шоу, главную роль в котором не по своей воле сыграл бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус. Вопреки канонам жанра, начать этот рассказ следует все же не с фактических обстоятельств вчерашнего экшна, а с короткой справки о его главном герое: кто такой, чем знаменит и почему Чаус оказался так важен, что за ним охотились сразу две украинские спецслужбы, а ранее еще и молдавская.

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Если коротко, то бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус – это не простой украинский судья, а буквально ходячий компромат – если не на всю, то уж точно на половину элиты Незалежной. В объективы телекамер Чаус впервые попал в 2016 году, когда его задержали по обвинению в получении крупной взятки, а все телеканалы обошли кадры с выкопанной в судейском огороде трехлитровой банкой, в которую слуга Фемиды «закатал» неправедное бабло.

А дальше дело застопорилось. Дело против Чауса завели, однако арестовать не арестовали – взяточника защищала судейская неприкосновенность. Снять которую в Раде долгое время почему-то не хватало голосов – как будто за кулисами процесса судью оберегала чья-то невидимая, но всесильная «волосатая рука».

А потом и вовсе Чаус внезапно исчез с территории Украины – и лишь после этого в Раде благополучно нашлись голоса за снятие с него неприкосновенности, и он был объявлен в розыск за взяточничество по линии Интерпола. Еще позже выяснилось, что все это время Чаус отсиживался на территории Молдавии, с чьим тогдашним «господарем» Владом Плахотнюком целовался взасос тогдашний украинский «гетьман» Порошенко.

И тогда же пошла первая волна слухов о том, что это именно Порошенко организовал беглому судье «дорогу жизни» в соседнюю страну – за оказанные в прошлом ценные услуги, но более всего – за молчание о них впредь.

В Кишиневе Чаус сдался молдавским властям, запросил убежище, получил отказ, а Украина, в свою очередь, потребовала экстрадиции беглеца.

Молдавия в свою очередь, всячески затягивала этот процесс, ссылаясь на собственную судебную реформу. У наблюдателей не могло не закрасться подозрений, что обе стороны согласованно валяют ваньку на публику – в четыре руки.

А потом на Украине рухнул Порошенко, а в Молдавии Плахотнюк. И всем на какое-то время стало не до Чауса. Пока весной уже нынешнего года не стало известно о дерзком похищении Чауса уже из Молдавии. Тогда же в похищении молдавские власти обвинили спецслужбы Украины. В частности, ГУР (Главное управление разведки Минобороны) и СБУ. После этого в Сети всплыло видеообращение Чауса со следами побоев и перевязанной рукой, который был не похож на самого себя, но утверждал, что никакого похищения не было.

А затем в телеграме появился канал экс-судьи, и как из рога изобилия посыпались скандальные откровения: о том, как сам Чаус попал под влияние группировки Порошенко и был вынужден выполнять его грязные поручения, о том, что связным между судьей и Порошенко был главный помощник экс-президента Игорь Кононенко – он же – смотрящий за судами.

О том, как Порошенко платил Чаусу за нужные судебные решения, о том, как Чаус с подачи Порошенко закрывал уголовное дело против бизнес-партнера сына Байдена олигарха Николая Злочевского, о том, как Злочевский передал за это Порошенко половину доходов своего бизнеса и ещё свыше 10 миллионов долларов – и т.д., и т.п.

В частности, именно Чаус был тем судъей, который, по приказу Порошенко, «закрывал» соратника Коломойского Геннадия Корбана, когда тот пошел на конфликт с Банковой после увольнения шефа с губернаторской должности в Днепропетровске.

И вот, вчера похищенный весной нынешнего года с территории Молдавии экс-судья неожиданно объявился на Украине – в селе под Винницей, в чистом поле и в одних трусах.

Его задержал наряд полиции для доставки в суд, ареста и последующей передачи НАБУ – созданной под руководством американцев антикоррупционной спецслужбе, во главе которой стоит (хаха!) внесенный в украинский реестр коррупционеров Артем Сытник, которого отмазывала от увольнения вся посольская «семерка».

Однако, не тут-то было. После задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, «которые буквально отбили Чауса у наряда», как гневно сообщил в соцсети близкий к Порошенко и Турчинову главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

После чего история превратилась в помесь голливудского боевика и гонок без правил – агенты НАБУ догоняли сотрудников «избушки», чтобы отбить задержанного и увезти с собой. По дороге даже сбили какого-то незадачливого мотоциклиста, в результате чего теперь уже против НАБУ могут возбудить дело. Само же видео гонки НАБУ выложило в интернет, и оно тут же стало хитом просмотров.

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Вы скажете – какая разница, кто формально задержит коррупционера, и в чьем изоляторе он будет сидеть?! И будете глубоко неправы. В нынешних украинских условиях то, в чьи именно руки попадет Чаус, и кто будет осуществлять процессуальное руководство этим делом, зависит то, против кого именно будет давать показания задержанный.

Именно за это и дерутся спецслужбы. Подконтрольная американцам НАБУ и подконтрольная Зеленскому и его окружению СБУ. Недаром в украинских СМИ высказываются версии о том, что не только похищение Чауса в Молдавии, но и его нынешнее «обнаружение» в трусах под Винницей – дело рук все тех же ГУР и СБУ по указанию Зеленского, Ермака и Баканова.

Таким образом, Банковая решила «легализовать» похищенного на Украине и сделать его источником компромата на политических конкурентов – в первую очередь, на Порошенко. К тому же, есть версия о том, что в случае, если дело пойдет не так, то попавшего в застенки СБУ Чауса там же могут по-тихому и ликвидировать, списав все на сердечный приступ.

И все, концы в воду. Потому что при неблагоприятном стечении обстоятельств Чаус может стать бомбой замедленного действия не только для Порошенко, но и для самого Зеленского. Особенно, если вскроются детали его похищения на территории другой страны. Это вообще-то громкий дипломатический скандал. И в Молдавии есть силы, которые заинтересованы его раздуть, чтобы утопить уже своих, местных конкурентов.

К тому же, Зеленский, как уже успел подметить блогер Шарий – первый украинский президент, отдавший приказ о похищении человека. Это, если не считать эпизода с Кучмой, который, если верить пленкам Мельниченко, распорядился «отдать чеченцам» исчезнувшего в 2000 году журналиста Гонгадзе.

В такой оптике совсем неудивительно, что за тушку Чауса разгорелась столь нешуточная драка. В итоге, СБУ таки одержала промежуточную победу, а детективы НАБУ вчера под вечер взяли в осаду здание специзолятора «избушки» на Малоподвальной улице в Киеве. Однако детективам удалось въехать во двор здания вслед за ними. При этом, как утверждает адвокат Чауса ему не дали попасть внутрь здания, а сами сбушники на голубом глазу уверяли, что Чауса у них нет. А где он – им тоже неизвестно.

В сухом остатке: дело, наверняка, еще получит продолжение. Причем, возможны варианты. Интересно другое. Еще за неделю до вчерашнего шоу с погоней НАБУ за СБУ, уже упомянутый Бутусов с поразительной точностью «предсказал» сценарий произошедшего, увязав интерес Банковой к Чаусу с попытками окружения Зеленского перевести стрелки и перебить негативную для Банковой информационную волну. Которая наверняка поднимется после в очередной раз перенесенной даты релиза фильма Биллингкэт относительно истории с несостоявшимся по вине Зеленского и Ермака задержанием украинскими спецслужбами бойцов российской ЧВК.

Цитата: «По тайному сценарию, представители СБУ должны «найти» Чауса на границе «во время незаконного пересечения». По данным наших источников, Чаус находится под контролем ГУР Минобороны. Всей этой операцией руководит, конечно, Офис президента. Чтобы использовать Чауса под своим контролем, власти планируют забрать дело судьи из-под следствия НАБУ и передать его в подконтрольное Зеленскому СБУ. Не исключено, что последует задержание Чауса близ границы Украины с материалами, что дадут формальные основания прокуратуре забрать дело из-под следствия НАБУ и передать следствию СБУ, как якобы подозреваемого в шпионаже, нарушении государственной границы, деятельность которого должна расследовать контрразведка. Однако предъявление Чауса и открытие дела в НАБУ не смогут заставить НАБУ тихо передать все свое расследование в СБУ. Возникнет громкий скандал, большой политический резонанс из-за попытки спасти взяточника от ответственности».

Уже когда дописывался этот текст, СБУ разродилась собственной официальной версией произошедшего. По мнению «избушки», она не похищала Чауса, а «действовала в рамках закона и своих полномочий». В свою очередь, адвокат экс-судьи Ростислав Кравец в своем телеграм-канале сообщил, что будет пытаться снова добиться встречи с клиентом.