Охота за ВСУ на островах Днепра: Эксклюзивные кадры из-под Херсона

Михаил Рябов.  
31.07.2023 17:18
  (Мск) , Алёшки
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Херсон


Побывавший в зоне боевых действий Андрей Родионов, лидер международного движения «РУСОВ», передал редакции «ПолитНавигатора» эксклюзивные кадры действий российских бойцов по зачистке украинских диверсантов на островах Днепра.

Побывавший в зоне боевых действий Андрей Родионов, лидер международного движения «РУСОВ», передал редакции «ПолитНавигатора»...

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«В результате подрыва ВСУшниками Каховской ГЭС и последующего наводнения ниже по Днепру, были затоплены многие участки оборонительной линии российских войск. Русским подразделениям пришлось отойти немного от берега Днепра и закрепиться на новых позициях. Однако вода постепенно сходит, и в результате противник пытается занять острова, находящиеся в «серой зоне», чтобы оттуда им было легче просматривать левый берег и оказывать давление на нашу оборону.

В ответ на активность неприятеля, разведка ВДВ проводит регулярные рейды в «серой зоне», выставляя наблюдательные посты на островах и не давая врагу высадиться на них. Благодаря грамотным действиям десантников, противник пока не смог закрепиться ни на одном из островов», – комментирует Родионов.

Помощь Русской армии можно оказать по двум направлениям:

– из Севастополя и Крыма на Херсонский и Запорожский фронт (куратор Андрей Родионов, Сбербанк: 5336 6902 0283 1097);

– из Москвы на Донецкий и Луганский фронт, а также в территориальную оборону Белгородской области (куратор Александр Кравченко, Сбербанк: 4276 3801 8542 6454);

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