Охота за ВСУ на островах Днепра: Эксклюзивные кадры из-под Херсона

Побывавший в зоне боевых действий Андрей Родионов, лидер международного движения «РУСОВ», передал редакции «ПолитНавигатора» эксклюзивные кадры действий российских бойцов по зачистке украинских диверсантов на островах Днепра.

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«В результате подрыва ВСУшниками Каховской ГЭС и последующего наводнения ниже по Днепру, были затоплены многие участки оборонительной линии российских войск. Русским подразделениям пришлось отойти немного от берега Днепра и закрепиться на новых позициях. Однако вода постепенно сходит, и в результате противник пытается занять острова, находящиеся в «серой зоне», чтобы оттуда им было легче просматривать левый берег и оказывать давление на нашу оборону.

В ответ на активность неприятеля, разведка ВДВ проводит регулярные рейды в «серой зоне», выставляя наблюдательные посты на островах и не давая врагу высадиться на них. Благодаря грамотным действиям десантников, противник пока не смог закрепиться ни на одном из островов», – комментирует Родионов.