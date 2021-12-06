Охотник застрелил подполковника ВСУ, воевавшего против ЛДНР

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Новости Украины

На Николаевщине во время охоты был застрелен экс-заместителя военного комиссара Николаевской области, в 2014 году участвовавший в карательной операции против Донбасса, подполковник Александр Жолудь.

Об этом говорится в сюжете «ТСН» телеканала олигарха Игоря Коломойского «1+1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Там сообщили, что 44-летний Александр Жолудь погиб на месте. Инцидент произошла во время охоты, на которую погибший уехал со своим «побратимом» – также военным.

Что произошло между мужчинами в лесу, сейчас выясняют правоохранители, но в какой-то момент ружье, которое держал в руках спутник Жолудя, выстрелило и попало в стоявшего рядом экс-заместителя военного комиссара. Отмечается, что стрелявшего уже задержали.

Прощание с Жолудем состоится 7 декабря на территории 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск ВСУ в Николаеве.

В составе бригады погибший принимал непосредственное участие в боевых действиях против Донбасса. Был награждён в 2014 году орденом Богдана Хмельницкого III степени. Также Жолудь был соучредителем общественной организации «Николаевский областной союз ветеранов и участников так называемой АТО». С должности заместителя военного комиссара Николаевщины застреленный уволился буквально за две недели до гибели.