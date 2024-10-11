Охотятся даже за «Пэтриотами» в глубоком тылу – офицер ВСУ жалуется на российских «Орланов»
Российская армия имеет обширный парк дронов-разведчиков, которыми эффективно пользуется даже для выслеживания установок «Пэтриот».
Об этом в интервью беглому тележурналисту-иноагенту Евгению Киселеву заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас есть разведывательные дроны дальнего действия, несколько коллективов их разрабатывают, но по сравнению с россиянами можно сказать, что у нас ничего нет.
У россиян, конечно, именно этот компонент дронов развит наиболее сильно. Именно дальних дронов-разведчиков. То есть вот, начиная от Орланов и у них там уже линейка пошла. Ну и Орланов там несколько модификаций», – сказал Грин.
Он пожаловался, что российская армия использует эти дроны крайне эффективно.
«И они реально работают на большой глубине, до двухсот километров – в легкую. И, к сожалению, мы видим результаты этой боевой работы у себя в тылах. В частности, этот свежий удар по «Пэтриоту», – подытожил офицер.
Спасибо!
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