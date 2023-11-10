Охотятся с наручниками: МИД РФ предостерегает россиян от «легкомысленных» выездов за рубеж

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В последнее время участились факты ареста российских граждан под предлогом нарушения ими экспортно-контрольного законодательства США, то есть торговлю чувствительными материалами и продукцией.

Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы предостеречь всех сограждан и соотечественников, которые могут допускать, что к ним в том или ином виде могут быть предъявлены претензии и выдвинуты обвинения со стороны американских органов, от легкомысленных выездов за границу и времяпрепровождения в состоянии психологической расслабленности», – сказал Рябков.

Он предлагает россиянам соблюдать меры предосторожности при выезде за рубеж.

«На провокации против наших граждан американцы идут не просто охотно, а в нарастающем объеме. Нужно быть всем начеку, контактировать с нашими посольствами и консульскими учреждениями, понимать, что со стороны американских структур возможны любые враждебные действия и подходы, любые провокации, вплоть до арестов. Об этом нужно думать каждому, кто выезжает за границу», – сказал Рябков.