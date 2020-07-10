Охрана Батьки в любой момент может превратиться в конвой арестанта Лукашенко

10.07.2020, Москва, Елена Острякова

Лукашенко невозможно победить на выборах, но можно арестовать или даже убить. Белорусская элита к этому готова.

Об этом на youtube-канале PolitWera заявил украинский политолог Ростислав Ищенко.

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«Там есть достаточно большое количество людей во власти, которые эту власть контролируют. Если они перестанут выполнять приказы Лукашенко, то президент может узнать, что его охрана превратилась в конвой.

Лукашенко к этому бодро движется, потому что расставляет на ключевые посты оппонентов своему собственному курсу, которым он сам не нужен. Им нужен антироссийский поворот. Лукашенко должен выполнить эту техническую функцию.

Убрать путем всенародного голосования они его не могут. Но его могут убрать путем дворцового переворота: апоплексический удар, несварение желудка, геморроидальные колики, – все, что угодно.

Был Александр Григорьевич, и нет его. Он построил систему на ручном управлении. Как только из нее вынимается Лукашенко и вставляется другой, система начинает работать в абсолютно противоположном направлении», – заключил Ищенко.