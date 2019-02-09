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09.02.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Провокации, Происшествия, Украина, Цензура
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Охрана Порошенко напала на «свидомого» активиста

На проходившем сегодня в Киеве предвыборном форуме Петра Порошенко сотрудники президентской охраны не дали во время речи главы государства встать со своего места и развернуть баннер «свидомому» активисту Николаю Выговскому.

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Выговский собирался развернуть баннер с требованием уволить губернатора Херсонской области Андрея Гордеева и его зама Евгения Рыщука за то, что в конце минувшего лета в их вотчине была облита кислотой и вскоре скончалась майданщица Екатерина Гандзюк, которая, якобы, раскрывала коррупционные схемы местных чиновников.

Двое охранников схватили Выговского за плечи и не дали ему подняться с места, чтобы развернуть плакат. Требование предъявить документы сотрудники ГСО проигнорировали. Когда «активист» попытался сфотографировать, охранники забрали у него телефон, а затем и порвали плакат.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ранее один из подстрекателей Евромайдана депутат Мустафа Найем заявлял, что после 2014 года на Украине значительно улучшилась ситуация со свободой слова.

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