Охрана Порошенко унизила жителей Западной Украины

10.01.2019, Киев, Игорь Петров

В городе Ровно на Западной Украине, где сегодня начал свой предвыборный «томос-тур» Петр Порошенко, верующих запускали на службу в раскольнический храм новосозданной «СЦУ-ПЦУ» лишь после обыска с собаками.

Об этом в своем блоге сообщает экс-депутат Верховной Рады Андрей Лозовой.

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«Сегодня на входе в родной Свято-Покровский собор в Ровно желающих принять участие в литургии …обыскивали с собаками. Это отвратительно…

Проголосует ли за него госпожа Таня, которая 15 лет ходит в Покровский, но боится собак? Проголосуют ли за него тысячи горожан, которые сегодня пришли на службу, куда ходят годами, но развернулись и ушли, потому что обыск перед святой евхаристией – это унизительно», – рассуждает Лозовой.

Киевская националистка Ярослава Пугачева добавила, что на недавней службе в Софиевском соборе в Киеве по случаю получения томоса охрана Порошенко вела себя еще более хамски.

«В Софии было еще хуже. Вообще никого не пустили. только по спискам. Люди, которые приехали на Рождественскую службу из Киева, а, может, и из других городов, вынуждены были стоять на морозе -10 до 12 часов дня. Только тогда их пустили в храм», – утверждает Пугачева.