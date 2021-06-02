Охрана Санду отпинала протестующих, кричавших «Позор! Уезжай из страны»

02.06.2021, Москва, Елена Острякова

Город Единцы на севере Молдовы устроил обструкцию прозападному президенту Майе Санду. Она приехала как бы с рабочей поездкой, хотя всем понятно, что это был агитационный визит перед предстоящими внеочередными парламентскими выборами, которые Санду с боями удалось объявить.

Пенсионеров, в которых охрана президента не видела ее сторонников, попросту не пускали, а иногда и пинали. Однако на встречу все равно удалось проникнуть недоброжелателям, которые задавали президенту весьма неприятные вопросы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Между тем на ступенях клуба, в котором выступала Санду, выстроился пикет с гневными лозунгами: «Майя и Филат украли аэропорт и миллиард», «Майя, бойся бога, но не Михалко и Хогана». Когда президент появилась на ступенях, люди начали кричать: «Позор!», «Уезжай из страны». Добраться до машины Санду помогла охрана.

Нужно отдать ей должное, к вечеру она написала в своем «фейсбуке» весьма взвешенный пост по итогам визита.

«В Единцах меня встретила и группа людей, которые протестовали против моего визита в район. Протест — это конституционное право, которое я уважаю. Как президент я сделаю все, что от меня зависит, чтобы изменить к лучшему жизнь всех граждан. В том числе тех, чьи политические взгляды и предпочтения отличаются от моих», — написала Санду.

Депутат молдавского парламента Богдан Цыдря посчитал эти слова лицемерием.

«Лицемерие Санду проявилась сегодня во всей красе. Ее охрана разгоняла и пинала людей, в том числе пенсионеров. Ее сторонники оскорбляли граждан, показывая всем средний палец и выкрикивая трехэтажный мат. Организаторы не пускали даже районных советников в здание и в свои кабинеты, хотя сегодня рабочий день! Полиция плотным кольцом охраняла коцофану, как персидского шаха. Сама Санду даже не соизволила ответить на вопросы граждан, испортила детям праздник», – написал Цыдря в своем телеграм-канале.

«Если президент продолжит ездить по районам, то боюсь ей никакого здоровья и нервов не хватит.

Ей комфортнее в ФБ, с диаспорой, с лояльными НПО и журналистами. В районах пока не держит удар. В «полях» ее не любят. Слишком холодная, слишком глянцевая, слишком высокомерная. Будет тяжело», – прокомментировал визит журналист Александр Кориненко.