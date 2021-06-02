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02.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Молдова, Политика, Скандал
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Охрана Санду отпинала протестующих, кричавших «Позор! Уезжай из страны»

Город Единцы на севере Молдовы устроил обструкцию прозападному президенту Майе Санду. Она приехала как...

Город Единцы на севере Молдовы устроил обструкцию прозападному президенту Майе Санду. Она приехала как бы с рабочей поездкой, хотя всем понятно, что это был агитационный визит перед предстоящими внеочередными парламентскими выборами, которые Санду с боями удалось объявить.

Пенсионеров, в которых охрана президента не видела ее сторонников, попросту не пускали, а иногда и пинали. Однако на встречу все равно удалось проникнуть недоброжелателям, которые задавали президенту весьма неприятные вопросы.

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Между тем на ступенях клуба, в котором выступала Санду, выстроился пикет с гневными лозунгами: «Майя и Филат украли аэропорт и миллиард», «Майя, бойся бога, но не Михалко и Хогана». Когда президент появилась на ступенях, люди начали кричать: «Позор!», «Уезжай из страны». Добраться до машины Санду помогла охрана.

Нужно отдать ей должное, к вечеру она написала в своем «фейсбуке» весьма взвешенный пост по итогам визита.

«В Единцах меня встретила и группа людей, которые протестовали против моего визита в район. Протест — это конституционное право, которое я уважаю. Как президент я сделаю все, что от меня зависит, чтобы изменить к лучшему жизнь всех граждан. В том числе тех, чьи политические взгляды и предпочтения отличаются от моих», — написала Санду.

Депутат молдавского парламента Богдан Цыдря посчитал эти слова лицемерием.

«Лицемерие Санду проявилась сегодня во всей красе. Ее охрана разгоняла и пинала людей, в том числе пенсионеров. Ее сторонники оскорбляли граждан, показывая всем средний палец и выкрикивая трехэтажный мат. Организаторы не пускали даже районных советников в здание и в свои кабинеты, хотя сегодня рабочий день! Полиция плотным кольцом охраняла коцофану, как персидского шаха. Сама Санду даже не соизволила ответить на вопросы граждан, испортила детям праздник», – написал Цыдря в своем телеграм-канале.


«Если президент продолжит ездить по районам, то боюсь ей никакого здоровья и нервов не хватит.
Ей комфортнее в ФБ, с диаспорой, с лояльными НПО и журналистами. В районах пока не держит удар. В «полях» ее не любят. Слишком холодная, слишком глянцевая, слишком высокомерная. Будет тяжело», – прокомментировал визит журналист Александр Кориненко.

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