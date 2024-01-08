Охрана выгнала заукраинцев с концерта DDT

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В воскресенье с концерта ДДТ в болгарской Софии вывели из зала зрительницу, развернувшую украинский флаг.

Об инциденте в соцсети сообщил бежавший в начале СВО из России в Болгарию активный «нетвойнист» Александр Стоцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На кадрах во время исполнения одного из старых хитов группы зрительница разворачивает украинский флаг. Через время к ней подходит охрана и оперативно выводит из зала.

Стоцкий назвал действия секьюрити «жёсткими».

Также опубликована словесная перепалка с охраной перед выходом из Национального дворца культуры, где один из сотрудников более чем красноречиво выразил своё отношение к украинствующим зрителям, показав нецензурный жест.

«Если вдруг возникли требования не ввозить флаги и символику – об этом надо было объявить, во-первых, заранее, а во-вторых, явно не надо было повторять действия Росгвардии во время митингов в Москве», – обижается либерал.

Стоцкий также напомнил о подобном инциденте на концерте рэпера-иноагента «Noize MC» в Кишинёве. В тот раз музыкант остановил концерт, требуя возвращения флага.