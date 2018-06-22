22.06.2018, Киев, Игорь Петров

3 369 просмотров

Охранник: Янукович «слил» Юго-Восток, опасаясь за свою шкуру

Уехавший из Киева, но еще остававшийся президентом Украины Виктор Янукович отказался от выступления на съезде депутатов всех уровней из юго-восточных областей в Харькове 22 февраля 2014 года, поскольку там на него должно было быть совершено покушение.

Об этом в ходе допроса на судебном заседании по делу о госизмене Януковича сообщил бывший охранник Януковича Сергей Бернацкий., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Павленко (экс-руководитель штаба службы безопасности Януковича) сказал, что есть большие проблемы и пошел с докладом к Кобзарю (начальник службы безопасности). Они пообщались. Потом Кобзарь разговаривал с Добкиным, и они вместе зашли в комнату, где находился президент. После этого я пообщался с Павленко, он более детально мне рассказал, что к моменту его прибытия к 9 часам во Дворец спорта, в зале уже находились около 200 человек, которые зашли без соответствующего допуска. Кто эти люди, никто конкретно сказать не мог.

Он сказал, что у него ест информация, что среди этих людей есть группа, задача которой состоит в ликвидации президента во время съезда. Также он мне сказал, что вторая подобная группа с задачей ликвидации президента была на улице. Если не сработает основная, то вторая, резервная, должна была эту задачу выполнить.

Каким образом? С применением огнестрельного оружия, бутылок с зажигательной смесью, т.н. коктейля Молотова. Потому что самое уязвимое место – при посадке в автомобиль. Такая информация у нас была на тот момент», – сказал охранник.